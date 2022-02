Caressa mette ancora Immobile nella Top 11: “Non vi devo spiegare perché”

Come di consueto, dopo ogni turno di campionato, Fabio Caressa ha stilato la sua personale Top 11 dei migliori calciatori. Tra i protagonisti del weekend, il noto giornalista di Sky Sport ha inserito nella formazione ideale del weekend ancora Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, autore di una grande prestazione al Franchi contro la Fiorentina condita da un gol e mezzo, condivide l'attacco con Giroud e Vlahovic. Questo il commento di Caressa: "Metto Ciro, non vi devo spiegare nemmeno perché. Segna sempre. Che devo dirvi? Sembra uno che va solo in contropiede ma in realtà è uno che segna tanto in area di rigore. È un giocatore sul quale dobbiamo puntare ciecamente. La Nazionale ha bisogno di una punta e deve essere lui. Non c'è dubbio".