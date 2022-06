Carnesecchi, che prestazioni! Eletto dalla Lega di Serie B miglior portiere della stagione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Se la Cremonese è riuscita a conquistarsi un posto in Serie A nella prossima stagione lo deve anche a Marco Carnesecchi. I dati parlano chiaro: un terzo dei match con lui tra i pali si è chiusa con la sua rete inviolata. In 9 partite su 36 infatti è riuscito a non regalare gioie agli avversari, confermandosi una giovane certezza da tenere d'occhio. Mentre continuano le voci sul suo possibile arrivo in biancoceleste, il 21enne si gode il riconoscimento che la lega di Serie B gli ha riservato, eleggendolo miglior portiere della stagione.