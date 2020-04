Caro lettore de Lalaziosiamonoi.it, insieme ce la faremo...

"Caro lettore,

questa orrenda epidemia sta costringendo l’intera popolazione ad un esilio forzato nella speranza di respingere l’attacco del nemico invisibile. Dall’inizio della pandemia i giornalisti de Lalaziosiamonoi e di tutte le altre redazioni stanno lavorando senza sosta nell’intento di garantire un’informazione più puntuale possibile.

La nostra natura ci ha sempre contraddistinto per le cronache calcistiche e per la fede laziale. Oggi l’EMERGENZA ci ha indotti ad informare anche su altro. Il calcio può attendere, anche se non lo dimentichiamo e non molliamo la nostra Lazio. Noi non molliamo e in questi momenti di dura lotta, vogliamo restarvi accanto. Dal 2008 ad oggi abbiamo prodotto oltre 125 mila articoli solo sulla nostra Lazio, ai quali vanno ad aggiungersi tutti quelli "extra".

CLICCA QUI PER DONARE QUANTO VUOI PER SOSTENERE LA LALAZIOSIAMONOI.IT NELL'EMERGENZA O CLICCA SULL'IMMAGINE SOTTOSTANTE

Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo di sostenerci con un piccolo contribuito a tua scelta in questo momento straordinario. Il comparto pubblicitario presente, che abbiamo sempre riconosciuto essere molto presente per la sostenibilità dei costi di una redazione h24 formata da oltre 15 persone, può garantire al momento solo il 20% di quanto produceva prima dell'epidemia.

D'altronde l'avrai notato, molti grandi editori hanno scelto di mettere i loro siti "a pagamento" proprio per ovviare a tale problematica. Noi questa opzione l'abbiamo immediatamente scartata, convinti che la nostra informazione debba rimanere gratuita per te. Per sopravvivere alla tempesta e ritrovarci qui a raccontare le epopee della nostra Lazio alla fine di questo lungo tunnel, ti chiediamo solo di tendere una mano. Grazie in ogni caso per l'attenzione!".



Forza Lazio,

Alessandro Zappulla e la Redazione de Lalaziosiamonoi.it

CLICCA QUI PER DONARE QUANTO VUOI PER SOSTENERE LA LALAZIOSIAMONOI.IT NELL'EMERGENZA O CLICCA SULL'IMMAGINE SOTTOSTANTE

---