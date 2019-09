Casarin: "La Var non può eliminare tutti i dubbi. E in Europa League..."

La Var continua a rimanere al centro di animati dibattiti. Ne ha parlato, durante la trasmissione Football Crazy, anche l'ex arbitro e designatore Paolo Casarin: "La VAR in Europa League ancora non è utilizzata perché in molti stadi non c'è la tecnologia, credo che tali lacune saranno colmate. In generale le situazioni incerte non dovrebbero essere oggetto del VAR, penso a domenica scorsa dove ci sono stati tanti interventi correttivi, ma questo strumento non può eliminare tutti i dubbi. Cosa aggiunge il VAR? Chi ha fatto l'arbitro sa che avrebbe gradito poter rivedere un fatto tecnico, il VAR ci dà proprio questa chance; lo stesso Concetto Lo Bello tanti anni fa per giustificare un errore disse che non aveva le immagini per rivedere. In generale non credo esista una rivalità tra l'arbitro in campo e l'addetto al VAR"

LAZIO, LE PAROLE DI MARCHIONNI

LAZIO, LOTITO MINACCIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE