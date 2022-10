Casillas annuncia: “Sono gay”. Poi la smentita: “Account hackerato” – FOTO

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un annuncio che ha travolto come un tornado il mondo del calcio e non solo. Come un fulmine a ciel sereno è giunto il tweet di Iker Casillas ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola: "Spero che mi rispetterete: sono gay", questa la confessione. Tuttavia, dopo alcune ore, il quotidiano spagnolo AS ha spiegato che il messaggio “sarebbe stato ironico” sulla sua sessualità al fine di smentire le voci che lo collegano ad alcune attrici spagnole. La smentita ufficiale è arrivata direttamente dall'account dell'ex portiere... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.