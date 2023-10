Caso Pogba, la Juve gli riduce lo stipendio: ecco i prossimi passi

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta TuttoSport, nelle ultime ore la Juventus ha fatto recapitare a Paul Pogba la lettera in cui gli comunica la sospensione dello stipendio, in accordo alle norme federali. Il francese guadagnerà circa 2mila euro al mese. Non sono previste altre mosse da parte del club bianconero, almeno non prima che il caso, come è probabile, finisca al Tas di Losanna. A quel punto, la società potrebbe valutare di intentare una causa per danni tecnici contro il calciatore, che ha precluso alla squadra la possibilità di avere a disposizione le sue prestazioni durante un periodo in cui il calciomercato è chiuso.