Cassano tuona contro Cristiano Ronaldo: "Non ce la fa più, ha fatto il suo tempo"

Durante il consueto appuntamento con la Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, fuori dai titolari anche in occasione della sfida di Premier League, vinta dal Manchester United contro il Liverpool. Ecco le sue parole: "Nella vita è giusto anche avere il coraggio di alzare la mano e dire: 'Ho finito di giocare a calcio'. Non ce la fa più. Lui ha uno status alto che però veniva aiutato da questo fisico dirompente e adesso o va in Cina, in America o altrimenti non ce la fa. Lo toccano e va a terra da solo. Deve avere l'amor proprio di dire che ha fatto il suo tempo. Fa qualche gol, ma non fa la differenza. Non è come Messi che valorizza gli altri anche a 40 anni, lui vuole valorizzare se stesso per le caratteristiche che ha e che gli altri giochino per lui, ma non crescono mai. Non spacca più le partite, non c'è più una squadra di un certo livello che punta su di lui. Ci sono dei meccanismi che lo portano a pensare di poter giocare fino a 60 anni".

