Castellacci sul protocollo: "Si è capita la filosofia, non ci si lamenta più"

Il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del protocollo sanitario in Serie A: "All'inizio ci sono stati errori anche in questo campionato, ad esempio sul discorso fiduciario degli atleti se potessero tornare o meno a casa, ma rimane il fatto che le bolle vere sono un'altra cosa. In Cina il campionato è stato finito a tempo di record, in 4 mesi, e le squadre erano completamente chiuse negli alberghi. C'erano atleti molto importanti che hanno detto di sì, per esempio Paulinho, Hamsik, Pellè. Quelle sono le bolle vere, qui non si può ipotizzare quindi bisogna accettare di dover limitare i danni. Ma se i giocatori possono tornare a casa, è ovvio che il virus un po' rischia sempre di girare. Però vedo si riesce ad andare avanti, si è capita la filosofia e non ci si lamenta più se si hanno dei casi: il campionato rientra in un momento eccezionale, e spero che finisca nel migliore dei modi".