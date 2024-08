Castellanos, Scaloni lo convoca e la Lazio si complimenta: il post - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Castellanos è stato convocato dal Ct Scaloni per i prossimi impegni dell'Argentina con Cile e Colombia, in calendario a settembre. Un premio per la prestazione di ieri nella sfida col Venezia nel giorno del debutto nella nuova stagione di Serie A. La Lazio si è voluta complimentare con l'attaccante e lo ha fatto tramite i canali social ufficiali con un post.

