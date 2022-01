Castore annuncia: "Entreremo in Germania, Italia e Spagna". Ma la Lazio...

«Entreremo in Germania, Italia e Spagna seguendo la nostra strategia, pur essendo consapevoli delle sfumature che sono sempre presenti nei mercati locali». A parlare così è Tom Beahon, co fondatore di Castore, che ha annunciato che il brand sarà il nuovo sponsor tecnico di almeno un club in Bundesliga, Serie A e Liga. L'azienda, dopo i Rangers, ha ufficializzato la partnership con Wolverhampton e Newcastle in Premier League. La novità rappresenta lo sbarco negli altri paesi: «I tre grandi brand presenti sul mercato tenderanno a discutere su un piccolo numero di asset al livello più alto, questi sono quelli a cui vorranno destinare la maggior parte del loro budget. Per i team più grandi, quindi, ha davvero senso collaborare con questi marchi. I club appena al di fuori di quella fascia principale non hanno necessariamente accesso al marketing globale, ai design dei prodotti su misura e all’attenzione quotidiana che i tre grandi forniscono ai migliori club. È qui che identifichiamo l’opportunità, per aiutare quelle società appena fuori dal primo livello a migliorare il loro programma di vendita al dettaglio e marketing, internazionalizzare e migliorare l’e-commerce, per aumentare i ricavi e, a loro volta, a far crescere il marchio Castore».

E la Lazio? Il brand britannico era stato accostato ai capitolini nel febbraio dello scorso anno. Con il passare dei mesi, però, non se ne è più parlato con la società che sembra molto vicina all'accordo con Mizuno. Per Castore, qui sapere tutto sull'azienda, si era parlato anche del Napoli che però ha deciso di autoprodurre le proprie maglie in collaborazione con Emporio Armani. Non rimane che attendere le ufficialità per capire quale sarà lo sponsor tecnico dei biancocelesti e qualce club italiano vestira Castore.