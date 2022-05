Cataldi e famiglia tra tigri e giraffe: ecco la visita allo Zoo Safari! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Conclusa la stagione con la Lazio, per i calciatori è tempo di relax prima di ritrovarsi nuovamente, ai primi di luglio, a Formello per iniziare a preparare la prossima stagione. Cataldi ne ha approfittato per trascorrere giorni di tranquillità in famiglia. Danilo con la moglie Elisa e il piccolo Tommaso hanno optato per una giornata a contatto con la natura e agli animali all'interno dello Zoo Safari di Fasano. La donna ha condiviso su Instagram alcuni video che hanno proprio il centrocampista biancoceleste come protagonista. Dà da mangiare alle giraffe e sente un leggero timore passando accanto a tigri e leoni: i siparietti, condivisi su Instagram, sono tutti da ridere!

