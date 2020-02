Causio: “Per lo Scudetto l'Inter se la deve giocare anche con la Lazio”

Qualcuno se ne sta accorgendo seriamente. La Lazio è lì, a un passo dal secondo posto. Battendo il Verona potrebbe superare l'Inter e minacciare la Juventus, la classifica direbbe questo. Anche Franco Causio, ex calciatore sia dei bianconeri che dei nerazzurri, è dello stesso avviso. Ecco le sue parole a Radio Anch'io Sport: “Contro l'Udinese ho notato un’Inter che ha sofferto molto fino a quando Conte non ha inserito Brozovic e Sanchez. Se il cileno torna in condizione, allora i nerazzurri potranno dire la loro contro Juventus e Lazio”. Dunque, adesso secondo Causio è l'Inter a dover inseguire i biancocelesti.

