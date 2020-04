Cellino: "La ripresa il 4 maggio è follia. Balotelli? Mi imbarazza..."

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Sportiva in cui ha parlato delle sue condizioni di salute, della ripresa del campionato e anche dell'incresciso episodio riguardante Mario Balotelli: "Sto bene, anche se mi hanno riscontrato il virus dopo il negativo ai tamponi e positivo all'esame, sono segregato in camera".

SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO: "Siccome ognuno tira la propria carretta, c'è bisogno che il governo intervenga. Il documento della Lega votato all'unanimità: il messaggio uscito è sbagliato, ho votato sì per non mettermi di traverso ma alcuni presidenti non sanno di cosa parlano, il protocollo medico non è chiaro, la data del 4 maggio è una follia".

SU BALOTELLI: "Questo ragazzo mi mette in imbarazzo, sono martellato da gente che si lamenta e mi mette alla berlina. Il fatto di averlo fatto tornare a casa sua l'ha sovraesposto, si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori dal campo e non in campo e questo mi imbarazza".