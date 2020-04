Brescia, guarito il patron Cellino: negativo anche il secondo tampone

Buone notizie in casa Brescia. Il presidente Massimo Cellino, isolato in quarantena nella sua casa in Sardegna, è definitivamente guarito dal Covid-19. Come riporta ilgiorno.it, il patron delle Rondinelle, nonostante la positività del test ematologico, si è sottoposto a due tamponi ed entrambi hanno avuto responso negativo. Dopo giorni di grande stanchezza e dolori alle ossa in seguito al contagio, il numero uno del club lombardo dovrebbe aver ormai concluso la sua personale battaglia contro il virus che ha messo in ginocchio l'Italia e il mondo intero.

