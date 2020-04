Calciomercato Lazio, Kokorin ammette: "Sono arrivate offerte dall'Italia"

Aleksandr Kokorin sogna un'avventura nel grande calcio europeo e, in particolare, in Serie A. L'attaccante, in prestito al Sochi ma di proprietà dello Zenit con cui è in scadenza di contratto al 30 giugno, vuole cambiare aria dopo la chance sfumata di volare all'Arsenal qualche anno fa. Intervenuto al portale russo 'Sport 24', il giocatore, accostato anche alla Lazio, è uscito allo scoperto parlando del suo futuro: "È il momento di riflettere e ascoltare. Posso dire che, in segreto, ci sono società che si sono già avviate al mio entourage. Ci sono offerte reali. Nè dalla Spagna nè dall'Inghilterra, ci sono offerte dall'Italia. Vorrei giocare con Inter o Milan, oppure competere con loro. Questo è il mio pensiero".

Anna Falchi: "Noi della Lazio abbiamo buoni motivi per voler ricominciare"

Lazio, ora anche Lotito pensa al taglio degli stipendi: le prime mosse

TORNA ALLA HOMEPAGE