Lazio, ora anche Lotito pensa al taglio degli stipendi: le prime mosse

Tra gli argomenti più delicati che i club di calcio stanno affrontando, durante l'emergenza Coronavirus, c'è sicuramente quello relativo al taglio degli stipendi. La Lazio, fino a questo momento, non ha preso posizione in merito. Eppure, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in una call conference Lotito avrebbe parlato proprio di questo ai giocatori. Solamente quando tutti avranno modo di vedersi, con la ripresa degli allenamenti, il discorso sarà approfondito. La decisione è legata all'eventuale stop definitivo del campionato, e riguarderebbe anche Inzaghi e lo staff tecnico. Secondo le linee guida imposte dalla Serie A, sarebbero tra i 2 e i 4 stipendi a saltare. Lotito temporeggia, è pronto a valutare ogni ipotesi e metter mano il meno possibile sui salari dei suoi calciatori e del suo staff. Il clima all'interno della squadra è disteso e sereno, il presidente e il mister hanno cercato in questi giorni difficili di non alterare l'equilibrio perfetto che si è creato in questa stagione. Il bilancio della Lazio, positivo, permette di muoversi con più scioltezza nella crisi generata dal Coronavirus. Se le 12 partite di campionato restanti dovessero giocarsi, i danni sarebbero contenuti. Se invece nulla dovesse riprendere, un sacrificio sarebbe necessario.