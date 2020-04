Brescia, Cellino blocca la video-chiamata tra Balotelli e Rocco Siffredi

La diretta della discordia. Mario Balotelli e Rocco Siffredi avrebbero dovuto intrattenere i rispettivi followers sabato sera in una diretta Instagram che si preannunciava bollente. Il condizionale è inevitabile perché il live è saltato. Secondo Tuttosport, la videochiamata non sarebbe avvenuta per l'intervento del Brescia. Sarebbe stato direttamente il presidente Massimo Cellino e mettere il veto e a chiedere al proprio attaccante di non effettuare la diretta. Balotelli e Siffredi sono due personaggi amati e senza peli sulla lingua. Probabilmente non si sarebbe parlato solo di calcio, ma anche di tematiche molto più bollenti. Il pornodivo italiano più famoso non le ha mai mandate a dire e probabilmente la società lombarda ha voluto evitare situazioni spiacevoli vista anche l'emergenza sanitaria che ha colpito la città di Brescia. L'appuntamento è saltato e i fan dei sue sperano che sia solo rimandato e che presto Mario e Rocco possano parlarsi pubblicamente e accendere l'entusiasmo dei social.

