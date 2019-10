Celtic - Lazio, primo gol in maglia biancoceleste per Lazzari

Una partita maschia, fisica quella di Celtic Park. La Lazio conduce sui padroni di casa per 1-0 al termine della prima frazione. A sbloccare la gara una ripartenza in contropiede veloce condotta da Caicedo e Correa e conclusa da Manuel Lazzari al 40esimo minuto di gioco. Per l'esterno biancoceleste è il primo gol con la maglia della Lazio, nonché anche il primo in una competizione europea della sua carriera.