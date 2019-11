Celtic, Lennon: "Difficile passare in un girone così. Ma non ci rilasseremo..."

Domani sarà di nuovo Europa League. Situazione complicata della Lazio, che dovrà contare su una combinazione di risultati. I biancocelesti devono vincere le ultime due sfide, e sperare che il Celtic batta il Cluj il 12 dicembre. Il club scozzese affronterà il Rennes, e in conferenza stampa ha parlato del girone anche Lennon: "Vincere contro il Rennes ci permetterebbe di passare ai sedicesimi da primi in classifica. Finora abbiamo fatto grandi prestazioni in Europa e quindi vorremmo continuare su questa linea. Essere in questa condizione di classifica in un girone con Lazio, Cluj e Rennes è qualcosa di molto soddisfacente, ma non ci rilasseremo".

