Celtic, Lennon: "Lazio grande squadra. A Inzaghi toglierei Immobile"

In conferenza, nel giorno di vigilia della sfida contro la Lazio, direttamente dalla sala stampa dello Stadio Olimpico è intervenuto il tecnico del Celtic Neil Lennon: "Una partita importante, la Lazio ha qualità e poi è sempre speciale essere qui. Il Celtic non ha mai vinto in Italia? Sarà una partita difficile, vengono da una vittoria a San Siro quindi sono anche in fiducia. Noi cercheremo con le nostre qualità di vincerla. Sono una grande squadra non vediamo l’ora di giocarcela. Il giocatore che toglierei alla Lazio? Se penso al campionato italiano il giocatore piu pericoloso è sicuramente Ciro Immobile. Ma la Lazio ha tanti calciatori di qualità come Milinkovic, Correa, Luis Alberto. Se ci aspettavamo questo percorso nel girone? Questo non lo so, ma so che ce lo meritiamo. Obiettivamente sarà una sfida difficile. Non abbiamo mai vinto in Italia ma al Celtic Park è stata una grande partita e ci aspettiamo lo stesso domani. Cambi rispetto all'andata? Non ve lo dirò. Ci dovremo adattare perché la Lazio è una squadra molto intelligente. Faremo qualche modifica ma non posso dire di più. Non sono partiti Bolingoli, Johnson, Griffiths e Rogic".

