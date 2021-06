Cessione Salernitana, Gravina: "Evitiamo scorciatoie e furbate"

Non è ancora stata risolta la questione in merito alla cessione della Salernitana. Il patron Lotito ha tempo fino al 25 giugno per operare la vendita e sul tema il patron della Figc Gravina è stato ancora una volta perentorio: "Non ho avuto nessuna interlocuzione. Questo genera in me grande preoccupazione. Ci sono norme e regole chiare che non ammettono interpretazioni fantasiose. Il trust? Diventerebbe un precedente se non rispettasse i paletti che un trust vero richiede. Nel caso la Salernitana potrà essere ammessa al campionato di Serie A altrimenti ho il timore che qualcuno avrà un brutto risveglio. Mi appello al senso di responsabilità di chi oggi ha la possibilità di decidere che campionato disputerà il club. Evitiamo scorciatoie e furbate", queste le parole in conferenza stampa.

