Champions, Boninsegna: "Cagliari in lizza con Lazio, Roma e Atalanta"

Una pausa dolce per la Lazio, che ha conquistato il terzo posto in classifica. Insieme ai biancocelesti c'è il Cagliari a quota 24, due lunghezze più sù di Atalanta e Roma. Lo storico bomber Roberto Boninsegna ai microfoni di TMW Radio ha parlato proprio della lotta tra queste squadre: "Credo proprio che il Cagliari possa cullare il sogno Champions. Bisogna vedere come opereranno alcune squadre sul mercato di gennaio ma sono convinto che possa lottare con Lazio, Roma e Atalanta per entrare in Champions".

LAZIO, IN SUPERCOPPA DUE NUOVI SPONSOR

LAZIO, I RIGORI PARATI DA STRAKOSHA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE