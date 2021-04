Champions, c’è un po’ di Italia ai quarti di finale: Orsato ritrova Bayern Monaco e PSG

Ci sarà una squadra italiana ai quarti di finale di Champions League. Sarà quella arbitrale guidata da Daniele Orsato, infatti, a dirigere il match di ritorno tra PSG e Bayern Monaco al Parco dei Principi in programma martedì 13 aprile alle 21. Si ripartirà dal risultato di 3-2 per i francesi maturato all'Allianz Arena. Il fischietto di Schio ha già arbitrato queste due squadre lo scorso 23 agosto in occasione della finale di Champions League vinta 1-0 dai bavaresi grazie al gol di Coman.