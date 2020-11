Champions, il Dortmund travolge il Bruges 3-0 e vola in vetta al Gruppo F

Il Borussia Dortmund di Favre si riscopre macchina da gol e travolge il Bruges nella terza giornata di Champions League, volando in testa al gruppo F. Ai tedeschi bastano diciotto minuti per archiviare la sfida: Hazard la sblocca dopo 14 minuti, Haaland raddoppia al 19esimo e segna la sua doppietta personale al 32esimo. Una gara a senso unico che vale la seconda vittoria consecutiva per Reus&Co. Ecco la classifica aggiornata, che rimane comunque aperta ad ogni scenario al giro di boa.

Gruppo F

Borussia Dortmund 6

Lazio 5

Bruges 4

Zenit 1