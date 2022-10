Champions League, i risultati di stasera: crolla il Milan a Londra, la Juve cala il tris

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Juve sorride, il Milan decisamente meno. La serata di Champions che si è appena conclusa ha infatti visto la squadra di Pioli atterrata dalla furia del Chelsea che in campo comanda e si scatena con Fofana, Aubameyang e James. Risultato soddisfacente per i bianconeri che contro il Maccabi Haifa ne fa tre con la doppietta di Rabiot e Vlahovic, a cui viene annullato anche un gol per fuorigioco. Unica gioia degli istraeliani la rete di David. Le altre partite delle 21.00: clamoroso pareggio tra Benfica e Paris Saint Germain (1-1), mentre il Real Madrid vince al Bernabeù 2-1 contro lo Shakhtar. Dilagano Dortmund e il Manchester City: i tedeschi calano il poker in casa del Siviglia che ne fa solo uno, all'Etihad Stadium è cinquina dei padroni di casa al Copenhagen. Alle 18.45 erano scese in campo Lipsia e Celtic (risultato finale 3-1) e Salisburgo - Dinamo Zagabria (1-0).