Champions League, Il Bayern archivia anche la pratica Lione: sarà finale con il PSG

Lione e Bayern Monaco sono scesi in campo per giocarsi un posto in finale. Favoriti ovviamente i tedeschi, reduci dal reboante successo ai danni del Barcellona. Ed è proprio la squadra di Flick a fare la partita sin dall'inizio, trovando il vantaggio al minuto 18': grande azione di Gnabry, che si accentra e scarica un poderoso bolide sotto il sette. Non tarda ad arrivare il raddoppio, sempre firmato Gnabry: palla messa dentro da Perisic, Lewandoski si divora il gol a porta vuota ma il tedesco non sbaglia. Il Lione prova a riprendere in mano la gara nella seconda frazione, senza però riuscire ad accorciare le distanze. In pieno controllo il Bayern Monaco, che segna anche il 3 a 0 nei minuti finali: colpo di testa chirurgico di Lewandoski. Sarà quindi la squadra di Flick ad affrontare il PSG in finale, big match che si terrà domenica 23 agosto alle ore 21:00.