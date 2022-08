Champions League: il quadro delle sfide di questa sera

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Mancano le ultime 3 partite dei play-off per completare il tabellone delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League. Questa sera alle ore 21:00 si giocano infatti Dinamo Zagabria-Bodo Glimt (andata 0-1), Psv Eindhoven-Glasgow Rangers (si parte dal 2-2 in Scozia) e Trabzonspor-Copenhagen (1-2 in terra danese). Chi passa raggiungerà Benfica, Viktoria Plzen e Maccabi Haifa che nelle sfide del martedì hanno eliminato rispettivamente Dynamo Kiev, Qarabag e Stella Rossa che ripartiranno dalla fase a gironi dell'Europa League.