Champions League, Immobile doppia Totti: i numeri a confronto

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La doppietta rifilata al Celtic oltre a far volare la Lazio agli ottavi di finale di Champions League ha permesso a Ciro Immobile di aggiornare il suo score nella massima competizione europea. Finora "The King" ha totalizzato 20 presenze tra Juventus, Borussia Dortmund, Siviglia e Lazio e ha messo a segno 12 reti. Dunque la media del bomber biancoceleste è un gol ogni 1,6 partite.

Numeri impressionati che la dicono lunga sull'impatto in Champions del re di bomber laziali. Ad impreziosire questo suo bottino è il paragone con Francesco Totti che nel corso della sua lunga militanza nella Roma ha collezionato 57 presenze e 17 centri nel torneo internazionale più prestigioso per club. In questo caso il rapporto è di un gol ogni 3,3 partite. Nonostante ciò l'ex capitano giallorosso è stato idolatrato per tutta la sua carriera e Ciro quasi sempre preso di mira. Una conferma di quanto il calcio sia davvero strano.