Champions League, l'Atletico Madrid batte il Liverpool. Cade il PSG con il Borussia Dortmund

Il martedì prende vita con i sedicesimi di finale di Champions League. Alle 21:00 si affrontano Atletico Madrid - Liverpool e Borussia Dortmund - PSG. Entrambe le sfide sono rimaste in bilico fino all'ultimo, tante emozioni sul prato verde. La compagine di Simeone batte di misura l'armata invicibile di Klopp: basta un gol di Niguez al 4' minuto per indirizzare la gara sulla giusta strada e chiuderla con una vittoria. Nulla da fare per il Liverpool, che nonostante il pressing costante per recuperare, non riesce a trovare la via della rete. Più gol nell'altra sfida. Al 69' segna Haaland per il Borussia Dortmund, ma passano solamente 6 minuti e Neymar pareggia i conti. Non ci stanno i tedeschi, che si riportano in vantaggio con il solito Haaland. Termina 2 a 1 la gara. Domani scenderanno in campo Tottenham - Lipsia e Atalanta - Valencia.

