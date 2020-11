Champions League, la Juve vince e si qualifica. Poker Barcellona

CHAMPIONS LEAGUE - La Lazio vola nel gruppo F insieme al Borussia Dortmund, che rispetta i pronostici e batte senza problemi il Bruges 3-0. Nel girone G di Champions League la Juve vince a fatica solamente all'ultimo grazie al gol del solito Morata, ma si qualifica agli ottavi. Uzuni sblocca il match, Cristiano Ronaldo pareggia. Serve il gol dello spagnolo per vincere 2-1. Nell'altra partita del gruppo il Barcellona stende 4-0 fuori casa la Dinamo Kiev: reti di Dest, Braithwaite (doppietta) e Griezmann. Anche il Manchester United va di poker, 4-1 all'Istanbul Basaksehir (doppietta di Bruno Fernades e gol di Rashford e James), mentre il Psg batte il Lipsia 1-0.

GIROUD SALVA IL CHESLEA - Vince il Chelsea, pareggia il Siviglia. La quarta giornata della Champions League è aperta dalle partite del gruppo E. I Blues di Lampard salgono a 10 punti grazie alla vittoria in casa del Rennes per 2-1, decisivi Hudson-Odoi (22') e Giroud (91') per rendere inutile il pari momentaneo di Guirassy (86'). Nell'altra sfida il Krasnodar perde nei minuti di recupero contro il Siviglia: Rakitic porta in vantaggio gli spagnoli al 4', poi Wanderson al 56' pareggia. Al 95' Munir firma il 2-1. Classifica: Chelsea 10, Siviglia 10, Krasnodar 1, Rennes 1.

Lazio - Zenit, Tare: "Non c'è necessità di fare acquisti a gennaio. Peruzzi? Siamo una famiglia..."

Lazio, Radu: "Emozione unica per me la Champions. Peccato per i tifosi..."

Torna alla home page