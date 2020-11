Lazio - Zenit, Tare: "Non c'è necessità di fare acquisti a gennaio. Peruzzi? Siamo una famiglia..."

Nel prepartita di Lazio - Zenit ha parlato ai microfoni di Sky Sport il ds biancoceleste Igli Tare: "Vogliamo dare continuità, stasera è una partita importante. Una vittoria sarebbe un bel passo verso gli ottavi, siamo stati abbastanza contenti del cammino della squadra finora ma ci siamo concentrati in maniera particolare su questa gara, che sarà fondamentale. Intervento sul mercato a gennaio con la qualificazione? Non penso, il problema principalmente sono le liste. Questa squadra ha due giocatori per ruolo, anche in difesa abbiamo dovuto lasciare fuori due calciatori per l'abbondanza. Saremo attenti ma in questo momento secondo noi non c'è necessità di intervenire, il mercato di gennaio come ho sempre detto è un mercato di riparazione e non lo vedo bene. Peruzzi? Io non posso essere mediatore di un rapporto di famiglia, ci sono cose che succedono dappertutto e poi rientreranno. Lui è fondamentale per noi, non ho mai visto quello che sta succedendo come un problema. Siamo abituati a questo, guardiamo avanti con serenità e concentrazione".