Champions League, la Uefa cambia la sede della finale: ecco dove si gioca

La Uefa ha comunicato in questi minuti la nuova sede della finale di Champions del 2021: sarà nuovamente in Portogallo, ma se l'anno scorso la sede scelta fu Lisbona, stavolta si giocherà a Porto, all'Estádio do Dragão. La partita sarà aperta a un numero limitato di spettatori: sarà infatti consentito l'accesso a un massimo di 6mila sostenitori per ciascuna squadra, ovvero Manchester City e Chelsea.

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN

Salernitana, Pulcinelli (pres. Ascoli): “Scambio di proprietà? Illazioni

Lazio, Pereira: "Il prossimo anno voglio giocare, non chiudo le porte a nessuno..."

TORNA ALLA HOME PAGE