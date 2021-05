Salernitana, Pulcinelli (pres. Ascoli): “Scambio di proprietà? Illazioni”

Si era sparsa nella giornata di ieri la voce di un possibile scambio di proprietà tra la Salernitana, (che dovrà essere venduta dal presidente Lotito), e l'Ascoli di Massimo Pulcinelli. In merito a ciò il patron dei bianconeri aveva emesso un comunicato nella giornata di ieri: “Il Patron dell’Ascoli Calcio Massimo Pulcinelli smentisce categoricamente le illazioni diffuse in data 11 maggio 2021 da una testata campana, che riporta un possibile scambio di proprietà dei club dell’Ascoli e della Salernitana. La falsa notizia è stata richiamata da una testata del nord che insinua velatamente circa le partite disputate fra Ascoli e Salernitana nel corso della stagione appena conclusa. Il Patron bianconero tutelerà l’onorabilità e il buon nome suoi e di una società ultracentenaria in tutte le sedi legali “. In merito a ciò poi, Pulcinelli ha in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei rinforzato il concetto: “Cosa risponderei se mi chiamassero da Salerno? Gli apprezzamenti fanno piacere, ma sto bene ad Ascoli. Un giorno però chissa...”.

