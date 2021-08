Champions League, oggi il sorteggio dei gironi: ecco le fasce delle italiane

Oggi la Champions League 2021/22 avrà il suo tabellone. Per la prima volta a Istanbul, dopo anni in cui l'evento si è svolto a Nyon, si terrà il sorteggio degli otto gironi della nuova edizione della coppa, che vedrà impegnate quattro squadre italiane. Il sorteggio inizierà alle ore 18.00. Quest'anno invece la finale sarà a San Pietroburgo. Le 32 squadre qualificate ai gironi saranno divise nelle canoniche quattro fasce da otto squadre, di cui quella delle teste di serie formata dai campioni dei 6 campionati con miglior Ranking Uefa, più i Campioni d'Europa in carica del Chelsea e i vincitori dell'ultima Europa League, il Villarreal. Le altre fasce sono stabilite in base al ranking dei singoli club. Non si potranno incontrare squadre della stessa fascia, né squadre della stessa nazione, criterio che rimarrà in vigore anche quando verranno sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale a dicembre.

L'Italia avrà una rappresentante per fascia: l'Inter testa di serie, la Juventus in seconda fascia, l'Atalanta in terza e il Milan in quarta. Qui tutte le fasce dei sorteggi di oggi pomeriggio.

Prima fascia: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lilla, Sporting Lisbona

Seconda fascia: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund

Terza fascia: Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo, Besiktas.

Quarta fascia: Bruges, Young Boys, Milan, Malmoe, Wolfsburg, Dinamo Kiev, Monaco, Sheriff Tiraspol.

Di seguito tutte le date della fase a gironi della Champions League 2021/22.

Prima giornata: 14-15 settembre

Seconda giornata: 28-29 settembre

Terza giornata: 19-20 ottobre

Quarta giornata: 2/- novembre

Quinta giornata: 23-24 novembre

Sesta giornata: 7-8 dicembre