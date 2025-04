Champions League, si parte con i quarti di finale: in campo l'Inter

TUTTOmercatoWEB.com

Stasera si accendono i riflettori sulla Champions League con due sfide cruciali nei quarti di finale. Per l'andata dei quarti di finale, Arsenal e Real Madrid si affrontano a Londra, mentre il Bayern Monaco ospita l'Inter in Baviera. Entrambe le sfide sono in programma alle 21.00 e daranno le prime indicazioni su chi potrà passare il turno e accedere alle semifinali la prossima settimana.

L'Inter è l'unica squadra italiana rimasta in corsa per la massima competizione europea, con Inzaghi che contro il Bayern ha sempre perso, ma che in quest'occasione potrà approfittare dei tantissimi infortuni che hanno colpito la squadra tedesca: Neuer, Upamecano, Ito, Davies, Pavlovic, Musiala e Coman, infatti, non saranno della sfida.

