Champions League, sorteggio turno preliminare: Celtic e Stella Rossa aprono in casa

Non è ancora finita l'edizione 2020 della Champions League, che è già tempo di pensare all'edizione 2021 con il sorteggio delle partite del primo turno preliminare effettuato oggi a Nyon. Le gare si giocheranno il 18-19 agosto e vedranno impegnate anche due ex campioni: i Celtic esordiranno in casa contro il KR Reykjavik, mentre la Stella Rossa ospiterà a Belgrado la vincitrice del campionato di Gibilterra. Le sfide, in gara unica, si giocheranno a porte chiuse.

Questo l'esito del sorteggio:

- Ferencváros (HUN) - Djurgården (SWE);

- Celtic (SCO) - KR Reykjavík (ISL);

- Legia Warszawa (POL) - Drita (KOS)/Linfield (NIR);

- Sheriff (MDA) - Fola Esch (LUX);

- Connah's Quay (WAL) - Sarajevo (BIH);

- Crvena Zvezda (SRB) - Europa (GIB);

- Buducnost Podgorica (MNE) - Ludogorets (BUL);

- Ararat-Armenia (ARM) - Omonia (CYP);

- Floriana (MLT) - CFR Cluj (ROU);

- Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Riga (LVA);

- Qarabag (AZE) - Sileks (MKD);

- Dinamo Tbilisi (GEO) - Tirana (ALB);

- Dynamo Brest (BLR) - Astana (KAZ);

- Molde (NOR) - KuPS (FIN);

- Flora Tallinn (EST) - Suduva (LTU);

- Celje (SVN) - Dundalk (IRL);

- KÍ (FRO) - Slovan Bratislava (SVK).

