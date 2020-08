Calciomercato Lazio, da Badelj a Wallace: rientrano in 15

CALCIOMERCATO LAZIO - Da una parte i nomi in lista sotto la categoria "rinforzi", dall'altra quelli sotto "esuberi". La Lazio lavora sui due fronti, sugli acquisti per la Champions League e sulle cessioni per sfoltire la rosa e liberare caselle occupate inutilmente. Come riporta la rassegna di Radiosei, i primi che dovranno trovare un'altra sistemazione sono Badelj e Wallace. Il centrocampista ha giocato 22 partite con la Fiorentina quest'anno (anche un gol), ma non verrà riscattato, tornerà a Formello ma solo momentaneamente. La Lazio cercherà di farne una plusvalenza. Per quanto riguarda Wallace, il brasiliano tornerà dal Braga, servirà lo spiccato fiuto sul mercato del procuratore Jorge Mendes per piazzare il difensore.

GLI ALTRI - Dalla Salernitana rientrano in sette: Kiyine, Lombardi, Dziczek, Maistro, Karo, Gondo e Cicerelli. I primi due sono quelli con più chance di rimanere, per gli altri ripartirà la solita giostra dei prestiti. Durmisi ha finito la sua parentesi al Nizza, sulle sue tracce c'è il Brondy, squadra danese, e ha qualche offerta dalla Liga. Palombi (Cremonese), Di Gennaro (Juve Stabia), Casasola (Cosenza), Rossi (Juve Stabia) e Adamonis (Sicula Leonzio) chiudono il quadro dei 15 rientri.

