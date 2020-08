Calciomercato Lazio, idea Wood per il dopo Caicedo: le ultime

La nuova Lazio, quella che vedremo in azione il prossimo anno, è in via d'allestimento tra possibili entrate di lusso ed uscite necessarie. Tare e Lotito pare si stiano concentrando sul lato offensivo senza tralasciare però la difesa.

NUOVO NOME IN ATTACCO - Oltre all'ormai interessamento acclarato per Borja Mayoral, il ds laziale vorrebbe trovare un altro giocatore per aggiornare il parco attaccanti, costringendo molto probabilmente Felipe Caicedo a partire. I nomi più in voga sono quelli di Wesley e Muriqi, ma nelle ultime ore pare si sia inserito un nuovo prospetto: Chris Wood del Burnley. Il 28enne neozelandese è simile al Panterone per caratteristiche fisiche ed ha anche un buon senso del gol. I procuratori lo avrebbero proposto alla dirigenza laziale, come evidenzia la rassegna stampa di Radiosei, ma rimangono in vantaggio gli altri due per il momento.

