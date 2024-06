Champions, quali sfide saranno in chiaro? La scelta clamorosa di Sky

TUTTOmercatoWEB.com

È stato già definito il piano per la prossima edizione della Champions League. Sky detiente i diritti per la competizione in Italia e ha deciso che trasmetterà solo una partita per ogni turno in chiaro. La scelta però non è ricaduta sulle italiane in gara, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, ma sulle straniere. Verrà dunque trasmessa su TV8 la migliore partita tra quelle che vedranno in campo le formazioni estere, fatta eccezione per quella che sarà in onda su Prime Video ogni mercoledì. Mossa volta a premiare gli abbonati.

