Chelsea, Casadei ad aprile: “Prendo spunto da Milinkovic”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gioiello più talentuoso del settore giovanile dell'Inter è stato ceduto al Chelsea. Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 ed ex capitano della Primavera, è passato ai Blues per 15 milioni più 5 di bonus. C'è grande aspettativa attorno al giovane che ha fatto il grande salto prima ancora di esordire in Serie A. In un'intervista rilasciata ad aprile alla Gazzetta dello Sport, Casadei ha svelato di ispirarsi a un centrocampista in particolare del campionato italiano. Anzi un 'tuttocampista'. Si tratta di Milinkovic della Lazio. Queste le parole dell'ex Inter: "Sergej mi piace molto per le caratteristiche che ha e per come gioca, è un calciatore da cui prendo spunto. Ma per arrivare a quei livelli bisogna lavorare tanto".