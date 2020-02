Chelsea, Giroud a Lampard: "Erano tre mesi che non partivo titolare..."

Il Chelsea ha battuto 2-1 il Tottenham, anche grazie al gol di Giroud. Il francese, vicinissimo alla Lazio nel calciomercato di gennaio, non partiva titolare da molto tempo e alla fine del match ne ha parlato ai microfoni di BT Sport. Evidente la gioia nelle sue parole, ma anche una piccola 'frecciata' a Lampard: "Wow, sì, è stata una bella sensazione per me tornare al gol, un bellissimo momento. Sono molto felice per la squadra, per aver aiutato i compagni a vincere la partita di oggi. Erano tre mesi che non partivo titolare, quindi è un giorno speciale per me e per tutti noi". Il francese aveva il sorriso sulle labbra, ma la situazione creatasi con il tecnico, che lo considera soltanto un'alternativa, non può non pesare.

