Chelsea, Giroud: "Ho dimostrato il mio valore. Werner? La competizione ci farà bene"

Il Chelsea è sicuramente la squadra più scatenata sul mercato e quella che sta più investendo sui nuovi acquisti. Uno di questi è Timo Werner, attaccante arrivato dal Lipsia per 55 milioni di euro circa. Nonostante ciò Olivier Giroud, a un passo dal lasciare i Blues lo scorso gennaio, non teme la concorrenza del tedesco ed è convinto di potersi giocare le sue chances. "Non ho parlato con Lampard" - ha rivelato a Téléfoot - "Una cosa è sicura: la competizione ci porterà tutti al top. Un grande club deve avere opzioni diverse per ogni posizione. Sono qui, ho chiuso bene la stagione e ho dimostrato al mister che poteva contare su di me. Werner non ha il mio stesso profilo, il che è piuttosto positivo. Spero di divertirmi un po'."

