Chelsea, Kanté positivo al Covid-19: salta la Juventus

Pessime notizie in casa Chelsea. N'Golo Kanté è positivo al Covid-19 e sarà costretto a saltare i prossimi impegni dei Blues. Il centrocampista francese, campione del mondo nel 2018, non sarà a disposizione di Tuchel ovviamente per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in cui la squadra londinese farà visita alla Juventus. Il match dell'Allianz Stadium è in programma mercoledì alle 21.

IL COMUNICATO - "Ngolo Kanté è positivo al Covid ed è in quarantena. Non si è allenato. Siamo un riflesso della società. E' libertà dei giocatori scegliere se vaccinarsi o no. Dobbiamo accettarlo, quel che possiamo dire è che la situazione è lontana dall'essere finita. Dobbiamo stare attenti, la pandemia non è finita, non ho certo io la situazione".