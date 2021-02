Chelsea, Tuchel si sbilancia: “Sono astemio, ma se vinco il derby...”

Il derby non è mai una partita come le altre, anche a Londra. Lo sa bene anche Thomas Tuchel, neo allenatore del Chelsea che questa sera fa visita al Tottenham nell'anticipo della 22esima giornata di Premier League. Il tecnico tedesco, intervenuto in conferenza stampa, ha ammesso di essere pronto a fare di tutto per vincere il match di questa sera, anche bere alcolici: "Provo a essere vegetariano, alcuni giorni è facile e altri no. Quando ho davanti un piatto di pasta alla bolognese, dimentico di esserlo. Con me vi potete divertire molto. Se vincessimo potrei prendere un gin tonic, anche se sono astemio e non sono un amante di vino e birra. Il mio consumo di alcolici è pari allo zero, ma ci divertiremmo lo stesso”.