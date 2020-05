Chiellini: "Balotelli persona negativa e senza rispetto. In Confederations Cup..."

Nel suo nuovo libro biografico “Io, Giorgio”, scritto con Maurizio Crosetti, Chiellini non si è frenato nel giudicare due suoi ex compagni di squadra. Il primo è Mario Balotelli che definisce: "Una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi". Ma non solo Super Mario: "Uno anche peggio era Felipe Melo: il peggio del peggio. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”.

Dichiarazioni, quelle di Chiellini, che non sono passate affatto inosservate. Ma il difensore della Juventus non si rimangia nulla e a 'Repubblica' conferma: "Non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo farò. Non sono il migliore amico di tutti, però loro sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile. Per come sono fatto, il problema non è se giochi bene, male o se qualche volta fai serata, ma se manchi di rispetto e non hai dentro niente. Una volta va bene, se è ricorrente no”.