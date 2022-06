CIES, la classifica dei calciatori più costosi: la posizione di Milinkovic

Il CIES ha stilato la classifica dei giocatori più costosi in ambito internazionale: Milinkovic rientra nella top cento e in Serie A...

La stagione appena conclusa con la Lazio è stata l'ennesima consacrazione di Milinkovic-Savic. Il Sergente è riuscito a centrare la doppia cifra sia per quanto riguarda i gol (11), sia per quanto riguarda gli assist (12, contando anche quello per Immobile in Europa League), mettendo in mostra ancora una volta tutte le sue qualità. A conferma di quanto Milinkovic sia ormai dominante nel campionato italiano, è anche il fatto che sia rientrato anche in una particolare classifica stilata dal CIES Football Observatory basata sui giocatori più costosi nel panorama internazionale. Tra i parametri presi in considerazioni ci sono, oltre alle prestazioni recenti, anche gli anni di contratto restanti.

In questa speciale graduatoria, che vede in cima Kylian Mbappe con un valore di 206 milioni di euro, il centrocampista serbo occupa la centesima posizione e viene valutato ben 50,3 milioni di euro. Se si analizzano, invece, solo i valori del campionato di Serie A il numero 21 della Lazio si piazza in quattordicesima posizione, dietro profili del calibro di Lautaro, a comando della classifica con 106,7 milioni di valore, di Barella al secondo posto con una valutazione di 94,9 milioni di euro e del connazionale Dusan Vlahovic, terzo, e stimato per 87,6 milioni.

La valutazione che il CIES fa di Milinkovic è sicuramente alta, ma al di sotto di quella fatta dalla Lazio che, per cedere il suo pupillo, è disposta ad ascoltare offerte che partano da almeno 70 milioni. Una differenza non da poco dovuta dall'importanza che il Sergente ricopre nella rosa biancoceleste e dall'andamento dei prezzi in queste sessioni di mercato.