Cinema / Dopo Tom Hanks anche Idris Elba positivo al Coronavirus

Un altro attore di Hollywood è risultato positivo al Coronavirus. Dopo Tom Hanks e Olga Kurylenko è lavolta infatti di Idris Elba. L'attore, famoso per ruoli che spaziano da "Prometheus" ad "Avengers" passando per "Thor", ha dichiarato: "Per ora non ho alcun sintomo ma appena ho scoperto di essere malato mi sono chiuso in casa". Buone notizie per Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson: stanno meglio e sono stati dimessi dall'ospedale australiano. Continueranno la convalescenza in quarantena a casa.

