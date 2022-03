Clamoroso Pastore, l’ex Roma rischia 11 giornate di squalifica

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finale tesissimo nella partita tra Elche e Barcellona. I padroni di casa, dopo aver incassato il 2-1 dal dischetto, hanno reclamato un calcio di rigore nel finale. Come riporta tuttomercatoweb.com, il penalty non è stato concesso e questo ha scatenato le violente proteste della panchina nei confronti dell'arbitro Hernandez Hernandez, che all'88' ha espulso Javier Pastore. L'ex calciatore della Roma mai sceso in campo, si è rivolto all'arbitro con un'espressione ingiuriosa, come riporta il referto: "All'88 ' il giocatore (15) Pastore, Javier Matias è stato espulso per il seguente motivo: si è rivolto a me nei seguenti termini: 'hijo de puta', come riportato dal quarto uomo". Pastore rischia una lunga squalifica che va da 4 a 11 giornate.