Classifica Goal, Immobile: "Un onore essere l'unico italiano presente" - FT

Un altro bel riconoscimento quello arrivato oggi a Ciro Immobile, unico italiano ad essere stato inserito nella la classifica dei 25 migliori calciatori del mondo nel 2019/2020. Questo il pensiero dell'attaccante della Lazio affidato ai social: "Questo sport non smetterà mai di stupirmi e regalarmi emozioni. Grazie a Goal50 per questo riconoscimento e grazie a tutti voi che mi avete votato. Essere l'unico Italiano in questa lista è per me un onore. Spero di non deludervi, io ci metterò tutto me stesso, come sempre. Ci tengo a precisare che questa foto è stata scattata a fine settembre".

Lazio, Immobile unico italiano tra i 25 migliori calciatori secondo Goal: la classifica

Lazio, via libera per Acerbi: raggiungerà la Nazionale questa sera

TORNA ALLA HOME