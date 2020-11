Lazio, Immobile unico italiano tra i 25 migliori calciatori secondo Goal: la classifica

La stagione 2019/2020 è stata lunga e tortuosa. Sicuramente la pandemia ha inciso e non poco sull'andamento dei vari campionati. A stagione conclusa, i giornalisti delle 38 edizioni di Goal.com hanno stilato la classifica dei 25 migliori calciatori del mondo nel 2019/2020. Tra i vari nomi, al diciannovesimo posto, c'è il bomber della Lazio, Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d'Oro e autore di 36 reti nella scorsa Serie A: "Ciro Immobile ha eguagliato un record ancora significativo, pareggiando le reti di Higuain come massimo cannoniere in una sola stagione di Serie A, con 36 goal. E se la Lazio non è riuscita a conquistare lo Scudetto nonostante lo straordinario exploit del suo bomber, centrando comunque la qualificazione in Champions League, Ciro si è 'consolato' con la Scarpa d'Oro". Evidentemente, la vittoria della Scarpa d'Oro non ha inciso molto in questa speciale classifica in quanto l'attaccante biancoceleste è stato battuto da Cristiano Ronaldo e Lukaku che sono stati molto meno decisivi di lui nel corso della stagione.

LA CLASSIFICA COMPLETA

1. Lewandowski

2. De Bruyne

3. Messi

4. Neymar

5. Cristiano Ronaldo

6. Mbappé

7. Van Dijk

8. Benzema

9. Muller

10. Mané

11. Kimmich

12. Thiago Alcantara

13. Sergio Ramos

14. Alexander-Arnold

15. Lukaku

16. Gnabry

17. Haaland

18. Salah

19. Immobile

20. Alphonso Davies

21. Neuer

22. Bruno Fernandes

23. Henderson

24. Sancho

25. Dybala

